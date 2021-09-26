توفى دين بيرتا فيناليس 15/ عاما/ عقب تعرضه لحادث خلال سباق خيريث الإسباني ضمن بطولة العالم للدراجات النارية فئة "سوبربايك 300".

وينتمي الدراج الصاعد لعائلة فيناليس المتخصصة في عالم السباقات، وكان ينافس لصالح فريق انخل فيناليس، والد مافريك فينالس الذي ينافس في بطولة العالم للموتو جي بي.

وذكر بيان لفريق الدراج الشاب "الدراج تعرض لإصابات بالغة في الرأس والصدر، وأن سيارة الإسعاف وصلت على الفور إلى موقع الحادث ، حيث تم نقل الدراج إلى المركز الطبي".

وأضاف البيان "رغم بذل كل الجهود الممكنة من جانب الجهاز الطبي للمضمار ، أعلن المركز الطبي أن بيرتا فيناليس توفى متأثرا بإصاباته".