قال توماس ميلكه الرئيس التنفيذي لمنظمة اويل وورلد البحثية ومقرها هامبورج إن انتاج الزيوت النباتية سوف يرتفع في 2021 - 2022 بناء على توقعات بأن المناخ المواتي سوف يعزز محاصيل فول الصويا في الولايات المتحدة وامريكا الجنوبية وأشجار زيت النخيل في آسيا.

وقال ميلكه في مؤتمر جلوب أويل إن الانتاج في الاثنى عشر شهرا المقبلة بدءا من تشرين أول/أكتوبر قد يزيد إلى 4ر249 مليون طن من 5ر240 مليون طن في عام سابق عليه، وفقا لما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.

أضاف أن هذا يأتي مقارنة بطلب بقيمة 66ر247 مليون طن في 2021 - 2022 من 9ر240 مليون طن في الفترة السابقة عليه..

وارتفعت أسعار الزيوت العالمية الصالحة للأكل العام الجاري جراء أزمة في العرض وزيادة استخدام الوقود الحيوي. وتعتبر التوقعات بارتفاع توريد الزيوت النباتية نباء جيدا للهند وهي أكبر مشتر في العالم لزيوت فول الصويا والنخيل وعباد الشمس.

وخفضت الدولة الواقعة بجنوب آسيا مؤخرا الرسوم على المشتريات من الخارج للتخفيف على المستهلكين من ارتفاع الأسعار .

وقال ميلكه إن مخزون زيوت النخيل في نهاية فترة 2021 - 2022 قد يصل إجماليها إلى 21ر32 مليون طن مقارنة بـ87ر30 مليون طن قبل عام. وأضاف "نتوقع انتعاش المخزون وتراجع أسعار زيوت النخيل".