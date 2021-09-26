تعتزم وزارة الداخلية الروسية تعزيز السيطرة على المهاجرين في روسيا من خلال استخدام تقنيات المعلومات الحديثة.

وذكرت الوزارة - في تصريحات لوكالة أنباء تاس الروسية -إن الوزارة أعدت في وقت سابق مشروع قانون بهدف تعزيز الرقابة على دخول وإقامة الأجانب ووضع قواعد الهجرة .

وقال متحدث باسم الوزارة إن " أحد أهداف تطوير مشروع القانون هو زيادة مستوى الدعم الأمني​​،لا سيما في ضوء التنفيذ الأوسع لتكنولوجيا المعلومات الحديثة في إجراءات تقديم خدمات الدولة وممارسة سيطرة الدولة " .

وأضاف المتحدث إن مشروع القانون تم تمريره في جلسة استماع عامة وأرسل إلى وزارة التنمية الاقتصادية الروسية لإعداد الرأي، مشيرا إلى أن "ديسمبر 2021 هو الموعد النهائي لتقديم مشروع القانون إلى الحكومة الروسية".

يشار إلى أن النائب الأول لوزير الداخلية ألكسندر جوروفوي في وقت سابق إن الأجانب انتهكوا بشكل متكرر النظام العام وقاموا بمشاجرات جماعية واستخدموا القوة ضد السلطات، وسيتم اتخاذ إجراءات استجابة صارمة ضد المخالفين في جميع الحالات.