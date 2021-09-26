قالت الشرطة الهولندية إن السلطات الهولندية صعدت على متن يخت في بحر الشمال على متنه 11 مهاجرا غير شرعي من ألبانيا واحتجزت قبطانين أوكرانيين للاشتباه في قيامهما بتهريب أشخاص.

وذكرت شرطة الحدود أن اليخت كان في طريقه إلى بريطانيا.

ونقلت وكالة الأنباء الهولندية "إيه إن بي" عن متحدث باسم الشرطة قوله "تم إيقاف عدد من المراكب الشراعية التي يستخدمها مهربو البشر قبالة السواحل الهولندية مؤخرا". وأشار إلى أن بريطانيا كانت وجهة المهاجرين في الأغلبية العظمى.

وحاول العديد من المهاجرين ركوب سفن الحاويات في موانئ هولندية.