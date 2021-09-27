حصدت مسرحية "مولان روج" الغنائية حصة الأسد الأحد في حفل توزيع جوائز "توني أووردز" التي تكرم أفضل الإنتاجات في برودواي، في حدث تأخر أكثر من عام بسبب جائحة كوفيد-19.

وقد اتخذ الحدث شكلا جديدا هذا العام، إذ سُلمت أكثرية الجوائز خلال حفل استمر ساعتين ونُقل ببث مباشر عبر الإنترنت قبل حفل موسيقي رئيسي احتفالا بعودة العروض المسرحية الحية في نيويورك بعد توقف دام 18 شهرا.

وقال مقدم الحدث ليزلي أودوم جونيور في بداية الحفلة الموسيقية على مسرح وينتر غاردن "الموجودون هنا كلهم تلقوا اللقاح (المضاد لكورونا) وخضعوا لفحوص التشخيص، والجميع يضع كمامة، هكذا سيبدو كل مسرح في برودواي لفترة من الوقت وهذا جيد".

وقد فازت مسرحية "مولان روج: ذي ميوزيكال"، وهو اقتباس مسرحي للفيلم الصادر العام 2001 بتوقيع المخرج باز لورمان عن الملهى الليلي الشهير في باريس، بعشر جوائز بينها جائزتا أفضل مسرحية استعراضية وأفضل ممثل إضافة إلى جملة مكافآت في الفئات التقنية.

وقدم طاقم العمل خلال الحفلة مجموعة أغنيات متنوعة من المسرحية، كذلك الأمر مع فريق "جاغد ليتل بيل"، وهي مسرحية استعراضية مستوحاة من ألبوم ألانيس موريسيت الذي يحمل الاسم نفسه عام 1995.

وتخلل الحفل أيضا عرض لافت قدمته أدريان وارن التي فازت بجائزة "توني" لأفضل ممثلة عن تجسيدها شخصية تينا تورنر في مسرحية "تينا" الاستعراضية، مع زملائها في العمل.

وتضمنت الحفلة الموسيقية أيضا عروضا ثنائية كلاسيكية من المسرحيات الغنائية الشهيرة "رنت" و"ويكد" و"راغتايم" و"هاميلتون"، بمشاركة مجموعة من أهم نجوم برودواي.

وفازت "ذي إينهيريتنس" بجائزة أفضل مسرحية، وهو عمل يقدم تصورا جديدا لرواية "هواردز إند" للكاتب الإنكليزي إدوارد مورغان فورستر تدور أحداثها في نيويورك المعاصرة. وفازت المسرحية بما مجموعه أربع جوائز، بينها جائزة أفضل مخرج لستيفن دالدري.

وفازت مسرحية "إيه سولدجرز بلاي" التي تتمحور على العنصرية في الجيش الأميركي، بجائزة أفضل مسرحية معاد تقديمها، إضافة إلى جائزة في فئة التمثيل لديفيد آلن غرير، وهو واحد من مجموعة أشخاص ينالون جائزة "توني" للمرة الأولى.

كذلك فازت نسخة جديدة من مسرحية "إيه كريسماس كارول" بخمس جوائز.