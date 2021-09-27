تجمع قمة ووتشن لمؤتمر الإنترنت العالمي 2021 الناس من أنحاء العالم لتقاسم الحكمة حول بناء حضارة رقمية وذلك من خلال فعاليات تقام عبر شبكة الإنترنت وخارجها.

وتضم القمة التي افتتحت يوم الأحد في ووتشن بمقاطعة تشيجانغ شرقي الصين، 20 منتدى فرعيا تحت عنوان "نحو عصر جديد للحضارة الرقمية -- بناء مجتمع المستقبل المشترك في الفضاء الإلكتروني".

وتم إنشاء هذه المنتديات الفرعية للمساهمة بأفكار جديدة حول حوكمة البيانات، وسيادة القانون عبر شبكة الإنترنت، والمسؤوليات الاجتماعية لشركات التكنولوجيا، والاستجابة العالمية لكوفيد-19، والاتصالات الدولية، وغيرها من الموضوعات الأخرى ذات الاهتمام العام، وذلك من خلال تبادل النقاش حول اتجاهات تكنولوجيا الإنترنت الجديدة بما في ذلك الجيل الخامس، والذكاء الاصطناعي، والايكولوجيا مفتوحة المصدر، وإنترنت الجيل المقبل، والبيانات والخوارزميات.

وقالت الجهة المنظمة إنه من المقرر الكشف عن حوالي 15 إنجازا عالي المستوى لتكنولوجيا الإنترنت خلال المؤتمر.

وتشمل الفعاليات البارزة الأخرى للمؤتمر معرضا دوليا للإنترنت، ومسابقة عالمية حول الابتكار وريادة الأعمال، وإصدار تقريرين هما "تقرير تطور الإنترنت حول العالم 2021" و"تقرير تطور الإنترنت في الصين 2021".