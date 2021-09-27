كادت آيسلندا أن تُصبح أوّل دولة أوروبّية تفوز فيها النساء بغالبيّة مقاعد البرلمان، لكنّ إعادة فرز الأصوات أظهرت تراجع حصّة النساء إلى نسبة تُعادل 47,6%.

فقد تبيّن بعد فرز الأصوات أنّ النساء سيشغلن 30 مقعداً من أصل 63 في البرلمان الآيسلندي، وذلك خلافاً للتوقّعات السابقة التي أظهرت أنّهنّ سيشغلن 33 مقعدًا.

وجرى الاقتراع السبت في هذه الدولة البالغ عدد سكّانها 370 ألف نسمة.

وتُظهر بيانات البنك الدولي أنّ أيّ دولة في أوروبا لم تتجاوز عتبة 50% الرمزيّة من البرلمانيّات، وكانت السويد تحتلّ المركز الأوّل حتّى الآن بتسجيلها نسبة 47% من البرلمانيّات.

وقبل حصول إعادة فرز الأصوات، قالت إردنا، وهي من سكّان ريكيافيك، لوكالة فرانس برس "أبلغ من العمر 85 عاماً. انتظرتُ طوال حياتي أن تشكّل النساء الأغلبيّة (...) وأنا حقًا سعيدة".

وإذا كانت أحزاب عدّة تحتفظ بحقّها في تسمية حدّ أدنى من نسبة النساء بين مرشّحيها، فإنّه لا يوجد أيّ قانون يفرض حصّة معيّنة للنساء في الانتخابات التشريعيّة في آيسلندا.

ولطالما كانت آيسلندا تُعدّ رائدة في قضايا الدفاع عن حقوق المرأة. وتتصدّر منذ 12 عاماً على التوالي ترتيب المنتدى الاقتصادي العالمي من حيث المساواة بين الجنسين.

وقال الرئيس الآيسلندي غودني يوهانسون لفرانس برس "هذا مثال آخر على المدى الذي قطعناه على طريق المساواة الكاملة بين الجنسين".

لكنّ المفارقة تتمثّل في وقوع امرأة ضحيّةً لهذه الانتخابات، هي رئيسة الوزراء كاترين جاكوبسدوتير التي خسر حزبها البيئي اليساري ثلاثة مقاعد بحصوله على 12,6% من الأصوات، يتقدّمه حليفاه اليمينيّان الحاليّان.