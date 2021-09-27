صرح وزير الطاقة التركي فاتح دونماز بأن حقل الغاز المكتشف حديثا في البحر الأسود سيغطي ما يقرب من ثلث الاحتياجات المحلية لتركيا عندما تصل قدرته الإنتاجية إلى ذروتها بحلول عام .2027

وقال في مقابلة مع وكالة "بلومبرج" للأنباء، نشرتها اليوم الاثنين، إن تركيا قد تكون قادرة على البدء بطاقة إنتاج سنوية أولية تبلغ 5ر3 مليار متر مكعب من الغاز في عام .2023

وسيكون هناك هدف لزيادة الإنتاج إلى نحو 15 مليار متر مكعب سنويا في غضون أربع سنوات بعد الإنتاج الأول، وهو ما يعادل تقريبا ربع إنتاج الاتحاد الأوروبي اليوم.

وتخطط "مؤسسة البترول التركية" الحكومية لحفر 40 بئرا على أربع مراحل في حقل صقاريا، والذي تقدر احتياطيات الغاز القابلة للاستخراج منه بنحو 540 مليار متر مكعب.

وأشاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بهذا الاكتشاف، وهو الأكبر على الإطلاق في البحر الأسود، ووصفه بأنه سيكون داعما كبيرا لاقتصاد تركيا الذي تقدر قيمته بـ 765 مليار دولار.

وتعهد ببدء الإنتاج في عام 2023 ، بالتزامن مع الذكرى المئوية لتأسيس تركيا الحديثة، في محاولة منه لتعزيز حملته لإعادة انتخابه المقررة في نفس العام.