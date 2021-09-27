أصدرت غرفة قطر دراسة حول التجارة الإلكترونية في دولة قطر والتي جاءت بعنوان " الواقع والتحديات والحلول" ، وتناولت الدراسة وضع التجارة الالكترونية في قطر .

و كشفت الدراسة ، التي تلقت وكالة الأنباء الألمانية ( د. ب. أ ) نسخة منها ، عن تصاعد ونمو التجارة الالكترونية في دولة قطر في السنوات الاخيرة، حيث بلغت نحو 2ر2 مليار دولار أمريكي في العام 2020 مقابل 5ر1 مليار دولار في عام 2019 بنمو نسبته 47%، وتوقعت الدراسة أن يصل حجم التجارة الالكترونية في قطر خلال العام 2021 الجاري إلى نحو 3ر2 مليار دولار.

وأشارت الدراسة إلى أن دولة قطر تحتل المرتبة الثانية عالميا من أصل 175 دولة من حيث سرعة الإنترنت عبر شبكات الهاتف الجوال ، لافتة أن ارتفاع الدخل للسكان قد زاد من معدل انفاق الفرد على الشراء الإلكتروني إذ بلغ متوسط المعاملة الشرائية الواحدة التي ينفذها المواطن القطري 260 دولارا .

وأوضحت الدراسة أن التجارة الالكترونية في قطر شهدت نموا كبيرا وصعدت في عام 2019 لتحتل المرتبة 47 مقارنة بما كانت عليه في العام 2018 حيث كانت في المرتبة 59 ، لتنضم إلى الخمسين الكبار في القائمة التي تضم 152 دولة .

ونوهت بتوقعات جهاز التخطيط والإحصاء القطري والتي تشير إلى نمو التجارة الإلكترونية بمعدل سنوي يبلغ 17% حتى .2025

و أوضحت الدراسة أن التجارة الإلكترونية شهدت دفعة قوية في قطر خلال عام 2020 ، وبلغ حجم السوق حوالي 2ر2 مليار دولار ، مشيرة إلى أن جائحة كورونا قد صاحبها تزايد في استخدام الهواتف المحمولة بنسبة 50 %، وزيادة استخدام البيانات عبر الإنترنت بنسبة 40% ، حيث تقدر نسبة انتشار التجارة الإلكترونية في قطر بنسبة 14% .