قرر وزير الداخلية الأردني مازن الفراية اليوم الاثنين إعادة فتح مركز جابر الحدودي مع سورية اعتبارا من صباح بعد غد الأربعاء.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن وزارة الداخلية القول، في بيان، إن هذا القرار "يأتي لغايات تنشيط الحركة ‏التجارية والسياحية بين البلدين الشقيقين، مع مراعاة الإجراءات الأمنية والصحية المطلوبة".

وكان الأردن قرر نهاية تموز/يوليو إغلاق المعبر مؤقتا "نتيجة لتطورات الأوضاع الأمنية في الجانب السوري".

ومعبر جابر الحدودي يقع بين بلدة جابر الأردنية في محافظة إربد وبلدة نصيب السورية في محافظة درعا.