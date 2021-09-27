أخيرا.. سنحت فرصة لعشاق ركوب الدراجات في العاصمة المصرية المزدحمة، القاهرة، للاستمتاع بركوب دراجاتهم في مسار آمن خال من السيارات بطول ثمانية كيلومترات ولمدة خمس ساعات صباح كل يوم جمعة.

وقالت أميرة مصطفى، مُحبة ركوب الدراجات، والتي استمتعت بالمسار الجديد يوم الجمعة (24 سبتمبر أيلول) إنه أصبح بمقدورها الآن السير بدراجتها دون قلق من المركبات والزحام.

وقال وزير الشباب والرياضة المصري، أشرف صبحي، يوم 17 سبتمبر أيلول إن المسار الجديد سيكون مخصصا للدراجات فقط من الساعة السادسة صباحا كل يوم جمعة وحتى الحادية عشرة صباحا.

ونادرا ما يُشاهد شخص يركب دراجة في العاصمة المصرية حيث عادة ما تسد حركة المرور الكثيفة أجزاء كبيرة من القاهرة الكبرى المترامية الأطراف، التي يقطنها زهاء 20 مليون نسمة.

ويتمنى عاشق ركوب الدراجات أحمد محمد، الذي خبر السير بدراجته في الشوارع المكتظة بوسط القاهرة، أن يرى مبادرات مماثلة في أنحاء المدينة.