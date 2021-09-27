ذكرت صحيفة الاندبندنت البريطانية أن رئيس الوزراء بوريس جونسون يدرس ما إذا كان سيستدعي الجنود لإيصال الوقود، إلى محطات الوقود بعد عطلة نهاية الأسبوع التي شهدت تدافع الناس لشراء البنزين وسط حالة من الذعر.

وقالت الصحيفة -في تقرير عبر موقعها الإلكتروني اليوم /الاثنين/ إن كواسي كوارتنج ، وزير الأعمال أعلن أنه تم تعليق قانون المنافسة لصناعة الوقود، لتحسين التواصل بين الموردين كي يتمكنوا من استهداف المناطق المحتاجة.

ومن جانبه رفض جرانت شابس، وزير النقل استبعاد طلب المساعدة العسكرية لسد العجز في سائقي صهاريج الوقود، وقال إن الصناعة بها نقص يتراوح بين "100 و 200" سائق.

وأشارت الصحيفة إلى أن حالة من الذعر بشأن شراء الوقود قد سادت بين المواطنين بعد أن أعرب مسؤول تنفيذي في شركة بريتيش بتروليوم، عن قلقه من أن نقص سائقي الشاحنات قد يؤثر على قدرتها على مواكبة عمليات تسليم الوقود ، في تصريحات مسربة.

وأدت الزيادة في الطلب إلى قيام جمعية تجار التجزئة للبترول بالتحذير من أن ما يصل إلى ثلثي أعضائها البالغ عددهم حوالي 5500 منفذ مستقل قد نفد وقودهم أمس الأحد ، مع نفاد الوقود الباقي قريبا ".