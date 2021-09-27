أطلق رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي برنامجا لتأسيس سجلات هوية صحية رقمية فريدة لأكثر من 3ر1 مليار شخص والسماح لهم بالوصول إلى سجلاتهم عبر الإنترنت، في إطار جهود لتعزيز الكفاءة في نظام الرعاية الصحية المتضرر بوباء كورونا .

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن "مهمة أيوشمان بهارات الرقمية"، التي تم كشف النقاب عنها اليوم الاثنين، تهدف إلى إنشاء بنية تحتية صحية رقمية لتوفير تغطية صحية شاملة بأرقام تعريف صحية فريدة لجميع المواطنين.

وسوف تسمح الخدمة للمواطنين بربط جميع سجلاتهم الصحية بالرقم التعريفي من خلال تطبيق على الهاتف المحمول.

يأتي إطلاق البرنامج وسط مخاوف بشأن الخصوصية والمراقبة المتزايدة في الهند، نظرا لعدم وجود قانون لحماية البيانات في البلاد، وتقوم لجنة من النواب بفحص مشروع قانون.

وقال المعارضون إن الحكومة تستغل الوباء للدفاع عن قضية رقمنة السجلات الصحية.

وقال مودي في كلمة: "اليوم يبدأ مهمة لديها القدرة على إحداث تغيير ثوري في المرافق الصحية في الهند". وأضاف أنه يمكن للناس الآن استخدام المنصة الرقمية للوصول إلى مجموعة من الخدمات الصحية.