بدأ فريق رولينج ستوزنز الموسيقي أولى جولاته منذ رحيل عازف الطبول شارلي واتس بزيارة للولايات المتحدة أمس الأحد.

واستُقبل الفريق البريطاني العريق الذي يقوم بأولى جولاته الموسيقية منذ عام 1963 بدون واتس بصور وتسجيلات مصورة له على شاشات عرض ضخمة في سانت لويس بولاية ميسوري مع تسجيل صوتي لعزفه.

وردد حشد من نحو 60 ألف شخص اسم شارلي عندما صعد أعضاء الفريق ميك جاجر وكيث ريتشاردز ورون وود إلى المسرح لبدء فقرتهم الافتتاحية بأغنية "ستريت فايتينج مان".

وقال جاجر وهو يمسك بيد ريتشاردز على المسرح "كان مؤثرا فعلا رؤية صوره على الشاشة. هذه أول جولة على الإطلاق نقوم بها بدونه".

وشكر المعجبين على رسائل الدعم التي بعثوا بها للفريق وقال إن الفريق تأثر بشدة.

وقال "كلنا نفتقد شارلي جدا سواء على المسرح أو خارج المسرح".