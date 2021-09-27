توفي "فرانسوا فلوران" مؤسس دورة "فلوران" عن عمر ناهز 84 عاما؛ وفقا لما ذكرته قناة "فرانس إنفو تي في" الاخبارية الفرنسية اليوم /الإثنين/.

وذكرت القناة أن "فرانسوا أيخهولتزر" ولد في 30 أبريل عام 1937 واعتمد اسم مستعار له "فرنسوا فلوران" عند وصوله إلى باريس في سبتمبر عام 1956، موضحا أنه اختار اسمه الأوسط "فلوران"؛ تخليدا لذكرى جده لأبيه "فلوران إيشهولتزر".

وأضافت القناة أن "فلوران" حصل على وسام جوقة الشرف في إبريل عام 2005، ووسام الاستحقاق الوطني العام في مايو عام 2009.

يذكر أن دورة "فلوران" هي دورات دراما في العاصمة الفرنسية /باريس/ عام 1967، وهي واحدة من أعرق مدارس الدراما في فرنسا، حيث تقدم برنامجا مدته 3 سنوات لتعلم التمثيل وكذلك دروس المسرح للأطفال والمراهقين، وتقدم هذه الدورات للطلاب، ليس فقط فرصة لتحسين مهاراتهم في التمثيل الدرامي، ولكن أيضا لتجربة الانغماس الكامل في الحياة الثقافية والفنية لفرنسا.