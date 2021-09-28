تستعد مدينة دبي هذا الأسبوع لاستقبال ملايين الزوار مع انطلاق "إكسبو 2020" الجمعة الذي تم تأجيله لعام كامل بسبب كوفيد-19، ويعتبر الحدث العالمي الأكبر منذ تفشي الوباء والأول من نوعه في الشرق الأوسط.

وسينطلق اكسبو الخميس باحتفال كبير، بينما تم تجهيز أجنحة الدول المشاركة والبالغ عددها أكثر من 190 في العالم. كما سيتم عرض ابتكارات تكنولوجية.

وأقيم المعرض العالمي الأول في لندن في عام 1851 في كريستال بالاس الذي بني خصيصا لهذا الغرض، وعرض فيه برج ايفل - كموقع جذب مؤقت - في باريس عام 1889.

وتستضيف دبي اكسبو للمرة الأولى في الشرق الأوسط، ومن المتوقع أن يكون الحدث الأكبر في المنطقة مع تقديرات بقدوم 25 مليون زائر على مدار ستة أشهر.

وكان أكبر حدث تم تنظيمه خلال جائحة كوفيد، أولمبياد طوكيو الذي اقيم في الصيف الماضي، إنما من دون متفرجين للحد من انتقال الفيروس.

وسيطلب من زوار المعرض تقديم إثبات تطعيم أو نتيجة فحص سلبية لوباء كوفيد-19. كما سيتعيّن عليهم وضع الكمامات والالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي.

- "علامة فارقة"-وأكد حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال زيارة قام بها إلى غرفة العمليات والتحكم في اكسبو 2020 الأحد "وعدنا بتنظيم حدث سيكون علامة فارقة في تاريخ إكسبو (..) وفرق العمل تتنافس في ترجمة الوعد إلى إنجاز ملموس مؤكدين جدارتنا كشريك في صنع المستقبل".

وبحسب حاكم دبي فإن "134 فريقا من 95 جنسية يعملون كفريق عالمي واحد لإطلاق حدث عالمي رائد في دولة جمعت العالم في وقت ومكان واحد".

وتستضيف دبي المعرض العالمي اعتبارا من تشرين الأول/اكتوبر المقبل ولمدة ستة أشهر.

- روبوت باندا وتابوت فرعوني -وينشغل العمال بوضع اللمسات الأخيرة على البنية التحتية والمرافق في الموقع ترقبا لانطلاق الحدث.

ومن المتوقع حضور سياسيين ورجال أعمال ومشاهير ورياضيين إلى اكسبو.

وتستعرض الدول في أجنحتها منتجات مختلفة ومتنوعة من روبوت صيني على شكل باندا إلى تابوت أثري فرعوني في الجناح المصري.

وسيتم أيضا تنظيم "أسابيع الموضوعات" خلال اكسبو حيث سيتم التركيز على امور مختلفة مثل المناخ والتنوع الحيوي والفضاء والتنمية الريفية والحضرية وغيرها.

وتملك الصين أحد أكبر الأجنحة في المعرض بمساحة 4636 مترا مربعا.

وأقيمت في الجناح الهولندي مزرعة هرمية الشكل تضم نباتات صالحة للأكل تروى بمياه المطر المولّدة عبر الطاقة الشمسية إذ سيركز إكسبو على حلول مستدامة في مجالات المياه والطاقة والغذاء.