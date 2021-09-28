قتل 570 من حيتان المنك في النرويج خلال موسم صيد الحيتان هذا العام، وفقا لآخر تقرير صادر عن منظمة مصايد الأسماك النرويجية.

وأكد متحدث باسم وزارة مصايد الأسماك في أوسلو صحة الرقم وهو آخر يوم رسمي من موسم صيد الحيتان، وهو ما يعني أن الرقم قد يرتفع قليلا.

وهذا هو أكبر عدد من الحيتان يتم صيدها منذ عام .2016 ومثل الأعوام السابقة، وضعت وزارة مصايد الأسماك حدا أقصى لصد الحيتان يبلغ 1278 حوتا.

ومع ذلك، فإن عدد الحيتان التي يتم صيدها عادة ما يكون أقل كثيرا من الحد الأقصى. وفي العام الماضي، تم صيد 503 حيتان خلال موسم الصيد.

وهذا يعني أن النرويج لا تزال الدولة الأولى في العالم في صيد الحيتان، "بفارق كبير أمام اليابان وأيسلندا"، حسبما قالت المنظمة الألمانية للحفاظ على الحيتان والدلافين