أعلنت كلية إدارة الأعمال بجامعة هارفارد الأمريكية اعتزامها تحويل دراسة السنة الأولى بالكامل وبعض فصول السنة الثانية لطلبة ماجستير إدارة الأعمال إلى الدراسة عن بعد خلال الأسبوع الحالي بسبب "الارتفاع المطرد" في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت هارفارد في بيان تم توزيعه عبر البريد الإلكتروني إن الفصول الدراسية عبر الإنترنت ستستمر حتى 3 تشرين أول/أكتوبر المقبل، وطلبت الكلية من طلبتها التوقف عن الأنشطة التي تحتاج إلى رفع الكمامات أثناء وجودهم في أماكن مغلقة.

كما رفعت جامعة هارفارد عدد مرات الكشف عن فيروس كورونا المستجدة بين الطلبة إلى ثلاث مرات أسبوعيا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مارك كاوتيلا المتحدث باسم كلية إدارة الأعمال القول إن متابعة المخالطين الذين تعاملوا مع أشخاص ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، يؤكد أن العدوى لم تحدث في فصول الدراسة ولا في الأماكن الأكاديمية الأخرى... كما تأكد أن العدوى لم تنتقل بين أشخاص ممن يرتدون الكمامات".

كما دعت الكلية الطلبة إلى تقليل احتكاكهم المباشر مع أشخاص من خارج دائرة أسرهم وإلغاء الرحلات الجماعية.

وذكرت جامعة هارفارد على موقعها الإلكتروني أن 95% من طلبتها و96% من العاملين لديها حصلوا على التطعيمات المضادة لفيروس كورونا.