قال كريم عبد الجبار لاعب كرة السلة الأمريكي السابق إنه لا ينبغي أن يكون اللاعبون الذين لم يتلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا ضمن فرق اللعبة.

وأضاف عبد الجبار - في تصريح - أن اتحاد لعبة كرة السلة يجب أن يصر على ضرورة تلقي جميع اللاعبين وأعضاء الجهاز الإداري بالاتحاد اللقاح، وفي حالة عدم حدوث ذلك يتم شطب اللاعب من عضوية الفريق.

وأشار إلى أنه لا مجال للاعب الذي يعرض للخطر صحة وحياة سائر أعضاء الفريق، والعاملين الإداريين والمشجعين، بسبب عدم تقدير اللاعب لخطورة الموقف أو لعدم قيامه بما يتعين عليه من بحث معلوماتي ضروري لمعرفة الوضع بالصورة الصحيحة.