كشفت دراسة جديدة تابعة لجامعة أكسفورد البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن المدخنين أكثر عرضة بنسبة 60٪ إلى 80٪ لدخول المستشفى بسبب الإصابة بفيروس كورونا المسبب لكوفيد-19 كما أنهم أكثر عرضة للوفاة من الفيروس.

وذكرت صحيفة (الجارديان) البريطانية - عبر موقعها الإلكتروني - أن الطبيب البريطاني من أكسفورد أشلي كليفت اعتمد هو وزملاؤه على السجلات الصحية للطبيب العام ونتائج اختبارات كوفيد-19 وبيانات الدخول إلى المستشفى وشهادات الوفاة لتحديد الارتباط بين التدخين وخطورة كورونا من يناير إلى أغسطس 2020 ل 421 ألفا و 469 شخصا.

ووجدت الدراسة أنه بالمقارنة مع أولئك الذين لم يدخنوا مطلقًا كان المدخنون الحاليون أكثر عرضة بنسبة 80 ٪ لدخول المستشفى وأكثر عرضة للوفاة من كوفيد-19 إذا أصيبوا.

وأكدت الدراسة الحالية أن تدخين التبغ لا يحمى من كوفيد-19 على النقيض للعديد من الدراسات السابقة التي كانت تشير إلى أن التدخين لا يؤثر على الصحة العامة خلال الإصابة بالفيروس.