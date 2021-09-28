أعلن الادعاء العام في مدينة فيرونا الإيطالية التحقيق مع رئيس فريق وسائل التواصل الاجتماعي الخاص بوزير الداخلية السابق ماتيو سالفيني للاشتباه بضلوعه في الاتجار بالمخدرات، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا)

استقال لوكا موريسي من حملة الانتخابات البلدية الخاصة برئيس حزب ليجا اليميني المتطرف قبل أيام قليلة مستشهدا بـ"أسباب أسرية".

ووفقا لصحيفة لاريببليكا، تدخلت السلطات أول مرة بعدما قال ثلاثة شباب لرجال الشرطة بعد توقيفهم على الطريق خلال حملة تفتيش مرورية إنهم اشتروا مخدرات من موريسي.

ونفى موريسي ارتكاب أي جرائم ولكن اعترف بأن سمعته "تراجعت" طالبا العفو من سالفيني وحزب ليجا وأسرته .