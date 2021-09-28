أعلنت السيدة الأولى سابقا للولايات المتحدة ميشيل أوباما، أنها وزوجها الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما سيقيمون حفل وضع حجر الأساس لمركز ومكتبة أوباما الرئاسية في مدينة شيكاغو بولاية إلينوي،

وذكرت صحيفة "ذا شيكاغو سان تايمز" المحلية على موقعها الإلكتروني، أن الاحتفالية سيكون أغلبها فعاليات افتراضية مع حضور شخصي محدود في ظل إجراءات وقيود جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأشارت الصحيفة إلى أن حاكم ولاية إلينوي جيه. بي. بريتزكر وعمدة مدينة شيكاغو لوري لايتفوت، سيكونوا ضمن حضور احتفالية وضع حجر الأساس.

ولفتت الصحيفة إلى أن الزوجين أوباما اختارا متنزه جاكسون في شيكاغو ليكون موقع المركز الرئاسي في 2016، وسيعمل المركز بشكل أساسي بالتعاون مع الإدارة الوطنية للأرشيف والسجلات بالولايات المتحدة لرقمنة الوثائق والكتب الموجودة في المركز، لتصبح أول مكتبة رئاسية رقمية بالكامل في الولايات المتحدة.