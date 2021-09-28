أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الإسباني "آي.إن.إي" ارتفاع أسعار المنتجين (الجملة) في إسبانيا خلال تموز/يوليو الماضي بأسرع وتيرة له منذ .1980

بلغ معدل تضخم أسعار الجملة خلال آب/أغسطس الماضي 18% سنويا مقابل 6ر15% خلال تموز/يوليو الماضي، وهو أعلى مستوى له منذ .1980

ومع استبعاد أسعار الطاقة الأشد تقلبا، ارتفع معدل تضخم أسعار الجملة خلال الشهر الماضي إلى 4ر8% مقابل 8% خلال الشهر السابق.

وعلى أساس شهري ارتفعت أسعار الجملة خلال الشهر الماضي بنسبة 9ر1% بعد ارتفاعها بنسبة 2% خلال تموز/يوليو الماضي.

وسجلت أسعار الطاقة أكبر ارتفاع سنوي لها خلال الشهر الماضي بمعدل 6ر41%. وارتفعت أسعار الجملة للسلع الوسيطة بنسبة 1ر16%، في حين ارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 8ر3% والسلع الرأسمالية بنسبة 4ر2%.