أكد نويل موني الرئيس التنفيذي للاتحاد الويلزي لكرة القدم أن اتحاد الكرة الأوروبي (يويفا) سيرحب بتقدم بريطانيا وويلز بطلب استضافة كأس العالم .2030

وقضى موني عشرة أعوام في يويفا وعمل مع جميع الاتحادات الأعضاء الـ55 من خلال منصبه كرئيس قطاع التطوير الاستراتيجي، قبل أن ينتقل للعمل في اتحاد الكرة الويلزي في تموز/يوليو.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) عن موني قوله "استضافت إنجلترا المربع الذهبي ونهائي يورو 2020 هذا العام".

وأضاف أن جلاسجو شاركت في الاستضافة وكانت دبلن قريبة من ذلك لولا الجائحة، تواجدت في جلاسجو خلال بعض المباريات وفي لندن خلال الدور قبل النهائي والنهائي".

وأشار "أي شخص سيأتي إلى هنا سيشعر حقا بعشق كرة القدم في بريطانيا، لا شك في ذلك".

واستضافت إنجلتر مونديال 1966 ، وقال موني عن ذلك "أعتقد أنه الوقت المناسب (لملف بريطانيا وايرلندا) من خلال عملي في يويفا أدرك ذلك جيدا".

وتابع "يعتبرون بريطانيا على نطاق واسع وطن كرة القدم، الناس تحب القدوم إلى هنا ويشعرون بأن كرة القدم تعيش هنا".

وأوضح "بالنظر إلى فكرة دوري السوبر، كانت الجماهير في إنجلترا هي التي تفاعلت سريعا وقال إنها ليست لنا ، وهذه إشارة على نفوذ كرة القدم، والثقافة والآرث".

وأكد "الأمر مماثل في ويلز وقد سافرت في أنحاء البلاد وقد فوجئت بمقدار الحب لكرة القدم هنا".

وحال استقرار يويفا فعليا على ملف بريطانيا وإيرلندا لاستضافة مونديال 2030 فعلى الأرجح ستواجه الدولتين منافسة شرسة من قارة أمريكا الجنوبية، حيث تمتلك أوروجواي أفضلية بعد أن نظمت النسخة الأولى لكأس العالم في .1930