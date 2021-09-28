دشنت صحيفة أفغانية حاصلة على جائزة لمكافحة الفساد، حملة لجمع الأموال عبر الإنترنت للصمود ماليا من أجل الاستمرار في العمل.

جمعت الحملة التي تدار من جانب منظمة "كاتبات احرار" غير الربحية ومقرها أفغانستان والمعروفة أيضا باسم "دوختران رابيا" ما يقرب من أربعة آلاف دولار من أصل مبلغ مستهدف يبلغ مئة ألف دولار.

وقالت دار نشر صحيفة "اطلاعات روز" في تغريدة إن الصحيفة بحاجة إلى دعم وأضافت أن أي تبرع من شأنه أن يمكن الصحيفة من سرد قصص الشعب الأفغاني للعالم.

وقال زكي دريابي ناشر الصحيفة: "دعونا لا نجعل الظلام يفوز".

وفي وقت سابق، نشرت الصحيفة أنها أوقفت نسخها المطبوعة بسبب مشاكل مالية.

حصلت اطلاعات روز على جائزة مكافحة الفساد من منظمة الشفافية الدولية العام الماضي لتحقيقاتها الصحفية المتعمقة بشأن الفساد في أفغانستان.

ومن ناحية أخرى، قال مسؤول من منظمة "ان ايه أي" المدافعة عن الإعلام ومقرها كابول لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إنه منذ استيلاء طالبان على البلاد في منتصف آب/أغسطس تعرض 153 منفذا إعلاميا على الأقل للاغلاق بسبب مشاكل مالية أو تهديدات من طالبان.