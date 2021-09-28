قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) التخلي عن الدعوى القضائية المرفوعة ضد مؤسسي بطولة دوري السوبر الأوروبي، برشلونة وريال مدريد الإسبانيين ويوفنتوس الإيطالي.

وتمسك رؤساء برشلونة وريال مدريد ويوفنتوس بمشروع بطولة دوري السوبر الأوروبي، بعد انسحاب باقي الشركاء التسعة المؤسسين.

وأبلغ يويفا، المحكمة التجارية في مدريد أنه لن يتابع الإجراءات القضائية بحق برشلونة ويوفنتوس وريال مدريد.

وأكدت الأندية الثلاثة أمام المحكمة أن محاولة يويفا لمعاقبتهم تتعارض مع قانون المنافسة الأوروبي.

وقرر يويفا أيضا مخاطبة الأندية التسعة الأخرى المؤسسة للبطولة التي لم تخرج إلى النور، للتأكيد على إلغاء الغرامة المالية التي فرضها في وقت سابق على الأندية بسبب دورها في محاولة تأسيس البطولة الانفصالية، بحسب شبكة "سكاي سبورتس".

وشاركت أندية ارسنال وتشيلسي وليفربول ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتوتنهام واتلتيكو مدريد وميلان وإنتر ميلان في الإعلان عن مشروع البطولة المثيرة للجدل ، قبل انسحابها مع تزايد الضغوط.

وفي أيار/مايو الماضي وافقت الأندية التسعة على دفع مبلغ قدره 15 مليون يورو مع خصم 5% من عائداتها من البطولات التابعة ليويفا لمدة موسم

واحد.