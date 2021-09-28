قامت الشرطة الإسبانية بتفكيك ما تعتقد أنه "أكبر شبكة لتهريب الكوكايين في أوروبا"، وألقت القبض على 61 مشتبها بهم، وصادرت نحو 4 أطنان من مخدر الكوكايين.

وأكدت الشرطة اليوم الثلاثاء، أن الأشخاص الذين تم إلقاء القبض عليهم، والبالغ عددهم 61، هم من البلقان بالاساس، وأنه إلى جانب مصادرة الكوكايين، تم ضبط 5ر2 طن من مخدر الماريجوانا، بالاضافة إلى مبالغ مالية كبيرة.

وقامت الشرطة الأوروبية (اليوروبول) بقيادة إجراءات التحقيق التي أدت لنجاح العملية، بالاشتراك مع مسؤولي الشرطة من ألمانيا وكرواتيا وسلوفينيا وصربيا وكولومبيا والولايات المتحدة.

ووقعت عمليات الاعتقال، التي تم تنفيذها في وقت سابق من العام، في مدن مدريد وبرشلونة وملقا وتاراجونا وجيرونا وفالنسيا بإسبانيا.

وقامت العصابة بتهريب كميات كبيرة من الكوكايين، من أمريكا الجنوبية إلى أوروبا، ثم قامت بتوزيعها في جميع أنحاء القارة. ووقعت عملية ضبط المخدرات عندما وصلت شحنة حجمها 25ر1 طن من الكوكايين إلى إسبانيا عن طريق سفينة قادمة من البرازيل.