خفضت شركة باسف الألمانية أكبر منتج كيماويات في أوروبا إنتاجها من الأمونيا بسبب ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي الذي يعتبر مادة خام أساسية لإنتاج الأمونيا.

وقالت باسف إنها خفضت إنتاجها من الأمونيا في مصنعيها بمدينة أنتويرب البلجيكية ولودفيجشافن الألمانية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن قرار باسف يظهر مدى تضرر الشركات الصناعية الكبرى في ألمانيا من الارتفاع غير المسبوق لأسعار الطاقة، مع ارتفاع أسعار الغاز الأوروبية إلى ثلاث مرات خلال العام الحالي، مضيفة أن ارتفاع أسعار الطاقة يأتي في الوقت الذي تشهد فيه سلاسل الإمداد اضطرابات تزيد من معاناة الاقتصادات الأوروبية في محاولاتها للخروج من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقالت باسف في بيان إن "اقتصادات تشغيل مصانع الأمونيا أصبحت صعبة للغاية"، مضيفة أن الشركة ستراجع خطط الإنتاج بمجرد تراجع أسعار الغاز.

يذكر أن الأمونيا تعتبر مادة خام للعديد من الصناعات ومنها الأسمدة النيتروجينية. ومع ارتفاع أسعارها، سترتفع أيضا أسعار المنتجات الزراعية والأعلاف.