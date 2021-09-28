قضت محكمة الاسئناف في العاصمة الألمانية برلين بسجن مدرس لمدة ثلاثة أعوام وعشرة شهور لإدانته بتنفيذ سلسلة تفجيرات بقنابل انبوبية في منطقة برلين-شونيبرج.

واعتبرت المحكمة المتهم30/ عاما/ مذنبا في وقائع إحداث انفجارات بمواد متفجرة وإحداث إصابات بدنية خطيرة ومحاولة تنفيذ تفجيرات بمواد متفجرة في ست وقائع بالإضافة إلى التعامل مع مواد خطيرة قابلة للانفجار.

وأضاف رئيس المحكمة أنه كان واضحا للرجل الذي تحدث عن ولعه بالألعاب النارية، خطورة أفعاله.

وحسب التحقيقات، فإن المدرس المعترف كان قد أشعل ثماني عبوات ناسفة بدائية الصنع في الفترة بين كانون أول/ديسمبر 2020 حتى مطلع شباط/فبراير الماضي.

كان الرجل ألقى قنابل انبوبية من نافذة منزله في منطقة برلين-شونيبرج كما فجر قنابل أخرى في الفناء الداخلي للمنزل. وتسببت إحدى العبوات الناسفة التي ثبتها المتهم على لافتة مرورية في إحداث إصابات طفيفة لأحد المارة.

كانت الشرطة ضبطت عند إلقاء القبض على المتهم عبوات ناسفة وأجهزة حارقة أخرى في مسكنه وفي دراجة بخارية.

وبرر المتهم أفعاله بحب الألعاب النارية وأنه لم يكن ينوي إيذاء الناس.

وطالب الإدعاء بسجن المتهم لأربعة أعوام فيما طالب الدفاع بإصدار حكم على المتهم مع إيقاف التنفيذ، ولا يعتبر الحكم ساري المفعول عد.