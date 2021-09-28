أظهرت نتائج استطلاع نشره مكتب الإحصاء الفرنسي (إنسي) اليوم الثلاثاء أن ثقة المستهلك الفرنسي تحسنت في أيلول/سبتمبر وسجلت أعلى مستوى في ثلاثة أشهر.

وارتفع مؤشر ثقة المستهلك بأكثر من المتوقع إلى 102 في أيلول/سبتمبر مقابل 99 في آب/أغسطس. وكان من المتوقع أن ترتفع القراءة إلى 100 فقط. وجاءت قراءة أيلول/سبتمبر عند أعلى مستوى منذ أيار/مايو.

وارتفع تقييم قدرة الادخار في المستقبل بثلاث نقاط إلى .13 وعلى النقيض من ذلك، انخفض المعدل المتعلق بقدرة الادخار حاليا بمقدار نقطة واحدة إلى .26

وارتفعت نسبة الأسر التي تتوقع أن يتحسن مستوى المعيشة في الاثني عشر شهرا القادمة بشكل واضح إلى 25- من .36-

وتراجعت مخاوف الأسر بشأن اتجاه البطالة في أيلول/سبتمبر. وانخفض المؤشر ذو الصلة إلى 13 من .26

وتم إجراء الاستطلاع في الفترة من 27 آب/أغسطس إلى 18 أيلول/سبتمبر.