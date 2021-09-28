أعلنت وزارة التجارة الأمريكية ارتفاع الطلب على السلع المعمرة في الولايات المتحدة خلال آب/أغسطس الماضي بأكثر من التوقعات.

وذكرت وزارة التجارة أن الطلب على السلع المعمرة ارتفع بنسبة 8ر1% خلال آب/أغسطس الماضي ، بعد ارتفاعه بنسبة 5ر0% خلال تموز/يوليو الماضي وفقا للبيانات، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاع الطلب خلال الشهر الماضي بنسبة 6ر0% بعد تراجعه بنسبة 1ر0% خلال تموز/يوليو الماضي وفقا للبيانات الأولية.

جاء ارتفاع الطلب على السلع المعمرة الأكبر من التوقعات نتيجة الزيادة الكبيرة في الطلب على معدات النقل بنسبة 5ر5% خلال آب/أغسطس الماضي بعد تراجع بنسبة 4ر0% خلال الشهر السابق. كما ارتفع الطلب على الطائرات غير العسكرية وقطع غيارها بنسبة 9ر77% خلال الشهر الماضي بعد تراجعه بنسبة 3ر36% خلال الشهر السابق

وفي حالة استبعاد الارتفاع في الطلب على معدات النقل، فإن الطلب على السلع المعمرة سجل ارتفاعا بنسبة 2ر0 خلال الشهر الماضي، بعد ارتفاعه بنسبة 8ر0% خلال الشهر السابق.