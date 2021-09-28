يتقدم إعصار "ميندول" شمالا عبر المحيط الهادئ باتجاه اليابان، ببطء، بينما يحذر مسؤولو الأرصاد الجوية من أنه من الممكن أن تحتفظ العاصفة القوية بقوتها كلما اقتربت من جزر إيزو، مما قد يتسبب في حدوث طقس عاصف بطوكيو وفي تلك الجزر، بحسب ما ذكرته هيئة الاذاعة والتلفزيون اليابانية اليوم الثلاثاء.

ويتسبب الضغط الجوي المركزي للاعصار، والذي تبلغ قوته 935 هيكتوباسكال، في رياح تصل سرعتها إلى 180 كيلومترا في الساعة بالقرب من مركزه. ووصلت سرعة العاصفة إلى نحو 250 كيلومترا في الساعة.

ومن جانبهم، يحث المسؤولون المواطنين في المناطق التي من المحتمل أن تتأثر بسبب الاعصار، على البقاء في حالة تأهب من العواصف والأمواج العالية والانهيارات الطينية والفيضانات في المناطق المنخفضة والأنهار ذات المنسوب المرتفع.