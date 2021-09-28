قالت الناشطة الشابة جريتا تونبري المدافعة عن البيئة إنها ليست متفائلة بدرجة كبيرة بشأن محادثات المناخ التي تجرى في إيطاليا هذا الأسبوع، وذلك بعد وصولها إلى مقر المحادثات في ميلانو اليوم الثلاثاء.

ويتوافد آلاف من الشباب، منهم تونبري، على ميلانو هذا الأسبوع ومن المقرر أن يجتمع نحو 400 منهم من 190 دولة مع صناع القرار سواء عن بعد أو بحضور فعلي لعرض مقترحات للتعامل مع ظاهرة الاحتباس الحراري.

وسيدرس مقترحاتهم وزراء المناخ والطاقة الذين سيجتمعون في ميلانو المركز المالي لإيطاليا لحضور مؤتمر عن المناخ في وقت لاحق هذا الأسبوع وسترفع أفضل هذه المقترحات لقمة المناخ في جلاسجو باسكتلندا.

وردت تونبرى على سؤال عما إذا كانت تتوقع الكثير من هذه المحادثات قائلة للصحفيين "صراحة، لا أتوقع الكثير... نتوقع أن يكون مثل أي اجتماع آخر، الكثير من الأحاديث".