قالت إدارة فرقة بي.تي.إس الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء إن الفرقة تخطط لإقامة حفلات في لوس انجليس في نوفمبر تشرين الثاني، وذلك للمرة الأولى منذ بدء تفشي فيروس كورونا مما أجبرها على إلغاء جولات عالمية وتقديم عروض غنائية عبر الإنترنت.

وقالت شركة بيت هيت ميوزيك إن الحفلات، التي ستكون بعنوان (برميشن تو دانس أون ستيدج) "إذن بالرقص على المسرح"، ستقام في استاد سوفاي في لوس انجليس يومي 27 و28 نوفمبر تشرين الثاني والأول والثاني من ديسمبر كانون الأول.

وقالت الشركة في بيان على منصة معجبيها على الإنترنت "إقامة حفل موسيقي يحضره الناس في ظل تفشي كوفيد-19 ليس بالأمر السهل".

وأضافت "يمكننا إقامة الحفل بحضور الجمهور في الولايات المتحدة بعد أخذ اللوائح والأوضاع الصحية في المنطقة في الاعتبار".

ستكون هذه الحفلات أول عروض حية للفرقة المؤلفة من سبعة شبان منذ اختتام جولتهم في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا في أبريل نيسان 2019.

واضطرت الفرقة إلى إلغاء ما كان من المفترض أن تكون أكبر جولاتها العالمية حيث أنها كانت تشمل ​​ما يقرب من 40 حفلة موسيقية وذلك بسبب انتشار كوفيد-19 في جميع أنحاء العالم.

وبدلا من ذلك، أقامت الفرقة حفلات موسيقية عبر الإنترنت، إحداها في أكتوبر تشرين الأول الماضي وحصدت أكثر من 990 ألف مشاهد من 191 دولة وبلغت مبيعات تذاكرها حوالي 50 مليار وون (42.4 مليون دولار).