من الصعب فهم السبب في رغبة شخص في تناول ما يبدو أنه طعام رضع جرى تشكيله على شكل مربعات ووضعه في الميكروويف بدلا من فعل أي شيء في المطبخ حرفيا.

ولكن شركة ناشئة تسمى "سكويرإيت" بالولايات المتحدة تراهن على مفهومها الذي يتمحور حول مربعات تزن 50 جراما من أنواع مختلفة من الطعام التي يمكن طلبها كخطة وجبات. وبالاطلاع على منصة التمويل الجماعي "ويفاندر" تبين أنها جمعت بشكل مثير للدهشة أكثر من 150 ألف دولار حتى الآن.

وليس من الواضح بعد أسعار "خطط الوجبات" ولكن من المتوقع أن توصل الشركة مجموعات مختلفة من أربعة إلى ستة مربعات في الوجبة وهناك خيار توصيل الطعام لأي مكان بالولايات المتحدة من خمس إلى عشرين وجبة في الأسبوع.

ويتم توصيل المربعات في علب سوداء رفيعة وفي أكياس مفرغة الهواء.

وتصف الشركة المربعات التي تقدمها على موقعها الإلكتروني عبر الإنترنت بأنها تقدم كل المواد االمغذية بدون أي مواد مضافة. وتضيف أنها شهية وصحية وسعرها معقول وجاهزة على الأكل.

ويبدو أن سكويرإيتس تستهدف الأشخاص الذين يهتمون أكثر بالحفاظ على نظام غذائي صارم من أجل اللياقة البدنية أو لأسباب أخرى أو الأشخاص الذين يقضون وقتا خارج المنزل ولكن لا يريدون تناول شيئا غير صحي.