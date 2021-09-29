اعتنت طفلة ألمانية تبلغ من العمر أربعة أعوام بشقيقتيها الأصغر منها لأكثر من 3 أيام في الوقت الذي كان والدهم فيه جثة هامدة بعد وفاته داخل المنزل، حسبما أفادت الشرطة في بلدة بورجهاوزن جنوبي ألمانيا

وقالت الشرطة إن الأب،35 عاما، توفي لأسباب طبيعية في الساعات الأولى من يوم 14 أيلول/سبتمبر. واعتقدت بناته، اللائي تبلغ أعمارهم 4 و 3 وعامين، أنه كان نائما طوال تلك الفترة.

وبحسب صحيفة "باساور نيو برس" ،فإن عمتهم لم تكتشف الوضع إلا في 17 أيلول/ سبتمبر. حيث كانت الفتاة الكبرى تقدم لأختيها الأخريين الطعام والشراب. وهم حاليا في رعاية العمة.