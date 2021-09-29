ذكرت تقارير صحفية اليوم الأربعاء أن فريقا ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين يتنافسان على ضم البلجيكي يوري تيليمانس نجم ليستر سيتي الإنجليزي.

وينتهي عقد تيليمانس مع ليستر سيتي في نهاية موسم 2022 2023/ وبالتالي قد يوافق النادي الإنجليزي على بيعه للاستفادة من عائد بيعه.

وبحسب بوابة "ذي اثلتيك" اليوم الأربعاء فإن قطبي إسبانيا يتطلعان لضم لاعب منتخب بلجيكا البالغ عمره 24 عاما.

وقال تيليمانس في وقت سابق أنه يبقى " على خياراته مفتوحة" في الوقت الذي يتفاوض فيه مع ليستر على تجديد عقده.

وبخلاف برشلونة وريال مدريد أبدى ليفربول الإنجليزي أيضا اهتماما بضم اللاعب.