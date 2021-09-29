حذرت فرنسا من أن المملكة المتحدة تنتهك اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست) بعد أن منعت عدة قوارب صيد صغيرة تابعة للاتحاد الأوروبي من دخول مياهها الإقليمية، ما أدى إلى تصعيد التوترات الدبلوماسية بين البلدين.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء أن وزيرة شؤون البحار الفرنسية أنيك جيراردين قالت في بيان في وقت متأخر من أمس الثلاثاء: "إنه رفض جديد من الجانب البريطاني لتنفيذ شروط اتفاق بريكست رغم كل العمل الذي قمنا به معا ... لا ينبغي أن يؤخذ الصيد الفرنسي رهينة من جانب البريطانيين لأسباب سياسية".

وقالت وزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية في المملكة المتحدة في وقت سابق إنه من بين 47 طلبا للصيد في المياه البريطانية قدمتها سفن صغيرة، تم منح 12 ترخيصا.

وذكرت الوزارة أنه لم يتم منح التراخيص الأخرى لأن القوارب لم تتمكن من تقديم أدلة كافية على الصيد في المياه في الماضي.

وتسبب قرار المملكة المتحدة في تأجيج أحد أكثر العناصر إثارة للجدل والعاطفة في العلاقات بين الجانبين بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ويخاطر بجعل الوصول إلى الأسواق للخدمات المالية أكثر صعوبة - فقد هددت فرنسا سابقا بحظر اللوائح التي من شأنها أن تسمح للشركات المالية البريطانية بممارسة الأعمال التجارية في الاتحاد الأوروبي إذا لم تحترم الدولة التزامات اتفاق البريكست بشأن الصيد.