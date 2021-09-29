من المقرر استئناف تشغيل قطار ليلي يربط باريس وميونخ وفيينا اعتبارا من 13 كانون أول/ديسمبر بعد سنوات من التوقف.

وعرضت السكك الحديدية المعنية الجدول الزمني وتكوين القطار والذي سيستغرق حوالى 14 ساعة لإكمال طريقه.

وسيقوم القطار بثلاث رحلات في الأسبوع ويتوقف على طول الطريق في ستراسبورج وكارلسروه وميونخ إيست وروزنهايم من بين أماكن أخرى.

ويتكون القطار من سبع عربات بـ 360 مقعدا. وهناك عربات جلوس وأخرى للنوم.

ويتم تشغيل القطار بشكل مشترك من قبل السكك الحديدية الفرنسية والنمساوية والألمانية.

وتوقفت الرحلات الليلية بين باريس وفيينا في عام .2007