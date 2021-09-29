أعلنت الهيئة الوطنية للمساحات الطبيعية المحمية في البيرو اكتشاف نوع جديد من السحالي في جنوب البلاد.

وقالت الهيئة في بيان "في مساهمة ثمينة من المناطق الطبيعية في البيرو إلى العالم، تم اكتشاف نوع جديد من السحالي أخيرا".

ولفت البيان إلى أن اكتشاف هذا النوع الذي سُمي "ليولايموس فاريانتي"، حصل في محمية كوتاهواسي، وهي منطقة طبيعية محمية في أريكويبا جنوب البيرو البالغة مساحتها 490 ألفا و550 هكتارا على علو 4500 متر، وفق الهيئة.

ويتميز النوع الجديد بلونه الرمادي الداكن على الرأس وحراشفه باللون الأصفر الشاحب لدى الإناث.