ارتفعت حصيلة مواجهات بالأسلحة النارية دارت بين سجناء داخل سجن في ولاية غواياس في جنوب غرب الإكوادور إلى 29 قتيلاً في صفوف المعتقلين مع سقوط أكثر من أربعين جريحاً، وفق ما أعلنت السلطات

وأعلنت النيابة الإكوادورية في تغريدة أنها "فتحت تحقيقاً بشأن مقتل 29 سجينا خلال مواجهات" دارت الثلاثاء في مدينة غواياكيل، مشيرةً إلى سقوط 42 جريحاً في صفوف السجناء.

وأضافت النيابة أن ستة من بين السجناء الذين قُتلوا "قُطعت رؤوسهم".

في وقت سابق، أعلن المسؤول في الشرطة المحليّة الجنرال فاوستو بوينانو في تغريدة نشرتها حكومة الولاية الساحلية على حسابها الرسمي على تويتر أنّ المواجهات بين السجناء أوقعت "24 قتيلاً و42 جريحاً".