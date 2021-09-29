أظهرت بيانات تم نشرها اليوم الأربعاء أن معدل المواليد في كوريا الجنوبية سجل رقما قياسيا منخفضا جديدا في تموز/يوليو، في مؤشر جديد يؤكد الوضع الديموغرافي القاتم للبلاد.

ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية عن بيانات صادرة عن هيئة كوريا للإحصاء أن عدد المواليد في تموز/يوليو بلغ 22352، تراجعا بنسبة 8ر2% مقارنة بالعام السابق.

وسجل عدد المواليد في أول سبعة أشهر من العام أدنى مستوى له على الإطلاق عند 159269 تراجعا بنسبة 4ر3% مقارنة بالعام السابق.

وتعاني البلاد من تراجع مطرد في عدد المواليد، مع عزوف الكثير من الشباب عن الزواج أو الإنجاب في ظل مخاوف اقتصادية.

وبلغ معدل الخصوبة الإجمالي في البلاد (متوسط عدد الأطفال الذين تنجبهم المرأة في حياتها) مستوى قياسيا منخفضا بلغ 84ر0 العام الماضي. وهو العام الثالث على التوالي الذي يقل فيه المعدل عن 1%.

وبلغ عدد الوفيات 25690 في تموز/يوليو بزيادة بنسبة 1ر7% عن العام السابق.

وأدى ذلك إلى انخفاض عدد سكان البلاد بمقدار 3338 في تموز/يوليو، ما يمثل انخفاضا للشهر الحادي والعشرين على التوالي.