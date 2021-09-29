ذكرت تقارير إعلامية اليوم الأربعاء أن الحكومة الإيطالية تدرس إقرار ميزانية إضافية جديدة بقيمة 25 مليار دولار لتمويل نفقات الإنفاق على الحوافز الاقتصادية التي تقدمها الحكومة بما في ذلك التخفيضات الضريبية مقابل تجديد المباني المعروفة باسم "المكافأة الفائقة".

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن حافز "المكافأة الفائقة" قد يمتد حتى .2023

من ناحية أخرى ذكرت صحيفة لا ريبابليكا الإيطالية أن الحكومة تتوقع تحسنا طفيفا في معدل النمو المتوقع للاقتصاد الإيطالي خلال الفترة من 2022 إلى 2024 وهو ما يعني زيادة إجمالي الناتج المحلي بمقدار 18 مليار يورو خلال العام الحالي.

يأتي ذلك فيما قالت مصادر حكومية إيطالية إن التقديرات التي بحثها رئيس الوزراء ماريو دراجي وعدد من وزرائه الرئيسيين تشير إلى نمو الاقتصاد الإيطالي خلال العام الحالي بمعدل 6% من إجمالي الناتج المحلي، ومن المتوقع تسجيل ميزانية إيطاليا عجز بمعدل 5ر9% من إجمالي الناتج المحلي.

كان وزير المالية الايطالي دانيلي فرانكو قد قال في وقت سابق من الشهر الحالي إن اقتصاد بلاده سينمو بما لايقل عن 8ر5% خلال العام الجاري في ظل التعافي من جائحة كورونا، مما سيتيح للحكومة تحسين أهداف العجز والدين.

وكان الخبراء الاقتصاديون قد توقعوا في نيسان/أبريل الماضي نمو الاقتصاد بنسبة 5ر4.%

وكانت الحكومة قد توقعت في وقت سابق من العام أن يبلغ الدين نحو 160% من إجمالي الناتج المحلي وعجز الموازنة نحو 8ر11%.