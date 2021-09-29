يشكل النواب المنحدرين من أصول أجنبية في البرلمان الألماني الجديد (البوندستاج) حوالي 11% من إجمالي عدد النواب.

وذكرت منصة "إنتجراتسيون" المعنية بتوفير معلومات وبيانات للصحافة عن اللجوء والهجرة والاندماج في ألمانيا، اليوم الأربعاء، أن نسبة النواب ذوي الأصول المهاجرة بلغت بالتحديد 3ر11% من إجمالي نواب البرلمان الجديد، بعد أن بلغت 2ر8% في البرلمان السابق.

وأشارت البيانات إلى فروقات واضحة بين الكتل البرلمانية، حيث بلغت نسبة المنحدرين من أصول أجنبية بكتلة حزب اليسار 2ر28%، ليصبح بذلك هو الحزب الوحيد الذي لديه في البرلمان نسبة نواب من أصول مهاجرة تفوق إجمالا نسبة الأفراد المنحدرين من أصول مهاجرة في ألمانيا، والذين يشكلون حاليا نحو 26% من إجمالي عدد السكان.

ويُقصد بالمنحدرين من أصول مهاجرة الأفراد الذين لا يحملون الجنسية الألمانية، أو أن يكون الوالدين، أو أحدهما، على الأقل، لا يحمل الجنسية الألمانية.

وبحسب البيانات، زادت نسبة النواب المنحدرين من أصول أجنبية في الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي بشكل كبير مقارنة بالفترة التشريعية السابقة، حيث ارتفعت من 8ر9% إلى 17%. وفي الكتلة البرلمانية لحزب الخضر، انخفضت نسبتهم بشكل طفيف من 9ر14% إلى 6ر13%.

ووفقا للبيانات، فإن 2ر7% من نواب حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي في البرلمان الجديد ينحدرون من خلفية مهاجرة. وفي الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الحر بلغت نسبتهم 4ر5%. وفي كتلة التحالف المسيحي ارتفعت نسبتهم بشكل طفيف إلى 6ر4%، لتظل الكتلة التي تنتمي إليها المستشارة المنتهية ولايتها أنجيلا ميركل هي الأقل بين باقي الكتل الحزبية في نسبة الأشخاص المنحدرين من خلفية مهاجرة.

واستندت المنصة في بياناتها إلى معلومات غير كاملة من الأحزاب والكتل البرلمانية وكذلك إلى أبحاثها الخاصة. ووفقا لحسابات المنصة، هناك 31 عضوا منحدرين من دول أخرى في الاتحاد الأوروبي. وينحدر 18 عضوا آخرين من تركيا، بينما ينحدر ستة نواب من إيطاليا، وخمسة نواب من بولندا.