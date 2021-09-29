حذرت جانيت يلين وزيرة الخزانة الأمريكية من أن وزارتها ستفشل فعليا بحلول 18 تشرين أول/أكتوبر المقبل إذا لم يتحرك الكونجرس ويصدر قانونا لاستمرار تعليق العمل بسقف الدين العام أو رفع السقف، لتزيد الضغط على أعضاء الكونجرس بهدف التحرك لتجنب إعلان عجز الولايات المتحدة عن الوفاء بالتزاماتها المالية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن خطاب وجهته يلين إلى قادة الكونجرس القول إنه "من المحتمل أن تستنفد وزارة الخزانة كل إجراءاتها الاستثنائية (للوفاء بالالتزامات المالية للدولة) إذا لم يتحرك الكونجرس لرفع أو تعليق سقف الدين العام بحلول 18 تشرين أول/أكتوبر" المقبل.

وأضافت يلين "من غير المؤكد أننا سنستطيع الوفاء بكل التزامات الدولة بعد هذا التاريخ". كما قالت يلين في جلسة استماع أمام مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم الثلاثاء إن أي فشل في التعامل مع موضوع سقف الدين العام سيؤدي إلى نتائج كارثية.

وقالت يلين إن ما سمته "اليوم إكس" في إشارة إلى يوم إعلان عجز الخزانة العامة الأمريكية عن الوفاء بالتزاماتها المالية يقترب بأسرع مما يتوقع الكثيرون في وول ستريت. وسيعزز تحذير يلين مخاوف أسواق المال بشأن أزمة سقف الدين العام الأمريكي في ظل الخلافات الحادة بين الجمهوريين والديمقراطيين في الكونجرس، بحسب بلومبرج.