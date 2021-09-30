قال متحدث باسم محكمة إن ألمانية تبلغ من العمر 96 عاما فرت قبل بدء محاكمتها اليوم الخميس في اتهامات المشاركة في جرائم قتل جماعي في أحد معسكرات النازي أثناء الحرب العالمية الثانية.

واتُهمت إيرمجارد فرتشنر بالمشاركة، عندما كان عمرها 18 عاما، في قتل 11412 شخصا حين كانت تعمل كاتبة على الآلة الكاتبة بمعسكر اعتقال شتوتهوف في الفترة من 1943 إلى 1945.

وقال فريدريك ميلهوفر المتحدث باسم محكمة مقاطعة إتزيهوي "المشتبه بها هربت... تركت منزلها في وقت مبكر من الصباح في سيارة أجرة أقلتها إلى محطة مترو".

وأضاف المتحدث أن أمر اعتقال صدر بحقها. وتقع إتزيهوي في أقصى شمال ألمانيا على بعد نحو 100 كيلومتر من الحدود الدنمركية.