أظهر تقرير صادر عن مكتب الإحصاء الوطني في بريطانيا اليوم الخميس أن المستهلكين البريطانيين ادخروا خلال الربع الثاني من العام الحالي 7ر11% من دخلهم مقابل ادخارهم 4ر18% من دخلهم خلال الربع الأول من العام.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن بريطانيا كانت تخضع خلال الربع الأول لإجراءات إغلاق صارمة بسبب ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، وهو الأمر الذي تغير خلال الربع الثاني مما أدى إلى زيادة الإنفاق الاستهلاكي وتراجع معدل الادخار.

في الوقت نفسه مازال معدل الادخار في بريطانيا حاليا أعلى من متوسط معدل الادخار قبل جائحة فيروس كورونا المستجد حيث كان أقل من 7% من دخل المستهلكين.

من ناحية أخرى أظهرت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء الوطني اليوم الخميس أن اقتصاد بريطانيا خرج من تداعيات فترة الإغلاق بسبب فيروس كورونا المستجد في فصل الشتاء بأكثر من التقديرات السابقة، رغم استمرار المشكلات التي تواجه تعافي الاقتصاد.

وذكر مكتب الإحصاء أن الاقتصاد البريطاني سجل خلال الربع الثاني من العام الحالي نموا بمعدل 5ر5% في حين كانت التقديرات السابقة تشير إلى نموه بمعدل 8ر4% من إجمالي الناتج المحلي. في الوقت نفسه فإن هذه الزيادة في معدل النمو والتي تعكس التأثير الإيجابي لإعادة فتح المتاجر والمطاعم والحانات، تجعل الاقتصاد البريطاني الآن أقل من مستواه قبل الجائحة بنسبة 3ر3% من إجمالي الناتج المحلي، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وأشار مكتب الإحصاء الوطني إلى أن الإنفاق الحكومي والصادرات والإنفاق الاستثماري للشركات خلال الربع الثاني من العام الحالي كان أكبر من التقديرات السابقة.