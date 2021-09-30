قالت شركة دورنا، صاحبة الحقوق التجارية لبطولة العالم للدراجات النارية، إن سباق الأرجنتين سيبقى في جدول سباقات البطولة حتى 2025 بعد إلغاء السباق الذي يقام على حلبة ترماس دي ريو هوندو اخر عامين بسبب جائحة كوفيد-19.

واستضافت الحلبة التي تقع في مقاطعة سانتياجو ديل إستيرو الشمالية السباق لأول مرة عام 2014.

وقال كارميلو إيزبيليتا الرئيس التنفيذي لشركة دورنا في بيان "تم تجديد العقد لمدة ثلاثة أعوام.. هذه أنباء رائعة لبطولة العالم وتظهر مرة اخرى المستوى المذهل من الاهتمام برياضتنا عبر المنطقة".

وتم إلغاء سباق 2021 الشهر الحالي، حيث تعرضت الحلبة لحريق هائل في فبراير شباط الماضي.