قالت وزارة السياحة والأثار المصرية إنها بدأت من خلال فريق من الأثريين، في إعادة تجميع وترميم ورفع عمود أثري من حجر الجرانيت، وتركيبه في موقع يتناسب وقيمته التاريخية بحديقة سراي القبة، في القاهرة، وذلك في إطار مخطط يهدف لتجميل الميادين وتطوير الحدائق العامة بالبلاد.

وذكر الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار المصرية، الدكتور مصطفى وزيري، في بيان صحفي تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه اليوم الخميس، أن مٌرممي وأثريي المجلس بدأوا في أعمال تنظيف وإزالة التكلسات التي تراكمت فوق العمود على مر الزمن بسبب عوامل التعرية، كما سيقومون بأعمال التقوية والتدعيم لإعادة تركيب ورفع العمود ونقلة إلى مكان متميز بوسط الحديقة، بما يتناسب مع قيمته التاريخية و الأثرية و الجمالية.

يذكر أن هذا العمود تم نحته من الجرانيت الوردي خلال عصر الدولة الحديثة، وهو يأخذ الشكل الأسطواني ذو تاج من سعف النخيل ينثني للخارج، يبلغ ارتفاع العمود ما يقرب من ثمانية أمتار ، أما ارتفاع التاج فيبلغ حوالي ???? سم.