تستضيف قطر أول سباق جائزة كبرى ضمن بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا1- في الموسم الحالي.

وقرر الاتحاد الدولي لسباقات السيارات (فيا) ضم قطر إلى أجندة الدول المستضيفة لسباقات الجائزة الكبرى في الموسم الحالي، حيث يقام السباق على مضمار لوسيل الدولي بين يومي 19 و23 تشرين ثان/نوفمبر المقبل.

وحلت قطر مكان أستراليا في استضافة سباق الجائزة الكبرى، حيث جرى إلغاء السباق الأسترالي للموسم الثاني على التوالي بسبب جائحة كورونا.

كما وقعت قطر اتفاقا يمتد لعشرة أعوام لاستضافة سباقات فورمولا1- بدءا من 2023 ، لكنها لن تستضيف السباق في 2022 نظرا لتزامنه مع بطولة كأس العالم لكرة القدم التي تستضيفها قطر العام المقبل.

وذكر بيان لفورمولا- 1 اليوم الخميس "كانت هناك رغبة قوية من قطر لمساعدة فورمولا1-، وفي سياق هذه العملية ، تم مناقشة رؤية التعاون على المدى البعيد وتوقيع اتفاق يمتد لعشرة أعوام".

وقال عبد الرحمن المناعي رئيس مجلس إدارة الاتحاد القطري للسيارات والدراجات "هو يوم استثنائي لسباقات السيارات في قطر ولطموح أمتنا في استضافة الفعاليات الرياضية الكبرى".

وباتت قطر ثالث دولة في الشرق الأوسط تستضيف سباقات فورمولا1- بعد سباق جائزة السعودية الكبرى الذي يقام للمرة الأولى في الخامس من كانون أول/ديسمبر وسباق جائزة أبو ظبي الكبرى الذي يُختتم به الموسم في 12 من كانون أول/ديسمبر.